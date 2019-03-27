Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин подал в Следственный Комитет заявление на музыканта Сергея Шнурова.

Фотографию текста обращения на имя председателя СКР Александра Бастыркина он опубликовал в своем Instagram.

Разин усмотрел в словах лидера группы "Ленинград" хулиганство (ст. 213 УК РФ). Он указал, что действия Шнурова "затрагивают чувства и оскорбляют миллионы граждан РФ".

Сопровождением дела займется московский адвокат Шакро Цатиашвили, уточнил продюсер.

Речь идет о высказывании Шнурова в эфире ток-шоу "Зенит", где он сравнил Санкт-Петербург с мужским половым органом, а Москву – с женским.

После этого Разин пообещал 5 млн рублей тому, кто "набьет морду" исполнителю, за что Шнуров подал на "защитника москвичей" заявление в прокуратуру.