Президент России Владимир Путин подписал указ "О включении нового наименования субъекта РФ в статью 65 Конституции Российской Федерации".

Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе речь идет о том, что отныне за Кемеровской областью официально закреплено второе название – Кузбасс.

Соответствующая идея исходила от главы региона Сергея Цивилева. Ее поддержала большая часть населения Кемеровской области, в связи с чем обращение было передано на рассмотрение президента.