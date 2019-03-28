Банк ВТБ начал оснащать барнаульские офисы новым оборудованием для сбора биометрических данных клиентов. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал управляющий ВТБ в Алтайском крае Сергей Никулин:

"Три офиса, оснащенные новым биометрическим оборудованием, начали свою работу в Барнауле. И до конца 2019 года, согласно требованиям регулятора, данная технология появится во всех офисах банка ВТБ, мы будем выполнять функционал в полном объеме".

Единая биометрическая система – это цифровая платформа, позволяющая удаленно идентифицировать человека по его индивидуальным характеристикам (изображение лица и отпечаток голоса). Регистрация и использование биометрии для клиентов является добровольным и бесплатным. Сбор, обработку и хранение биометрических данных, а также их проверку осуществляет оператор "Ростелеком".

Сегодня в Барнауле клиенты могут сдать свои биометрические данные в рамках Единой биометрической системы в отделениях банка по следующим адресам: ул. Попова, 114, ул. Папанинцев, 106а, пр-т Строителей, 11а. Всего же по стране данная технология реализована в 270 офисах ВТБ.

Чтобы сдать биометрические данные, нужно стать клиентом ВТБ (достаточно открыть счет в банке) и пройти регистрацию на портале Госуслуг, которую можно совершить в офисе банка. Затем с помощью специального оборудования клиента фотографируют и запишут его голос. Весь процесс для действующих клиентов ВТБ займет от трех до пяти минут.

Банк ВТБ продолжает работать на повышение доступности банковских услуг среди населения. Так, сейчас разрабатывают сервис, который позволит, используя биометрию, заключать договор комплексного обслуживания и открывать мастер-счет без посещения офиса. Сервис будет доступен уже в 2019 году. Клиенты смогут дистанционно оформлять вклады, накопительные и текущие счета, осуществлять платежи, переводы и другие услуги.