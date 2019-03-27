Новый мэр Белгорода вышел на сцену для принятия присяги перед городскими депутатами под музыку из киноэпопеи "Звездные войны", сообщает ТАСС.

Видеозапись попала в интернет и послужила поводом для множества шуток и фотожаб, где нового главу города представляли в виде одного из героев голливудского фильма.

При этом сами депутаты даже не обратили внимания на то, что саундтрек заимствован у американских создателей кино.

Об этом сообщила председатель постоянной комиссии Белгородского горсовета по вопросам законности и развития местного самоуправления Оксана Владимирова.

"Никто из присутствующих не придал этому никакого значения, какая музыка играет и откуда она", — уточнила Владимирова.