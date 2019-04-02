Туристическая база семейного отдыха "Заимка", расположенная в живописном и уникальном месте Алтайского края – в Егорьевском ленточном бору, на берегу красивого озера Горькое Перешеечное (близ села Петухов Лог), приглашает всех окунуться в мир первозданной природы.

Озера Горькое Перешеечное и Горькое отделяет друг от друга узкий перешеек. Удивительно то, что озеро Горькое – горько-соленое, а Горькое Перешеечное – пресное, а само озеро расположено в реликтовом сосновом бору. Горькое уникально по составу своих хлоридно-карбонатнонатриевых вод и иловых грязей. Оно признано памятником природы регионального значения. Резкий контраст между степью и сосновым лесом, сочетающийся с россыпью озерных котловин особо привлекателен для отдыхающих.

База семейного отдыха "Заимка" – совершенно новый подход к организации семейного отдыха: домики эконом класса и стандартного отдыха, класса полулюкс и люкс размещены на одной территории.

На базе семейного отдыха "Заимка" действует принцип "все включено": крытая автостоянка, большой теннисный корт, волейбольная и футбольная площадки, спортивная площадка, бильярд, настольный теннис, роскошная баня, настольные игры, площадки для пикника, беседки, мангалы, пирс – все это удовольствие входит в стоимость путевки. "Заимка" позаботилась и о качественном отдыхе ваших детей, который, несомненно, их порадует: замечательный деревянный городок, игровая комната. Гости базы смогут отдохнуть в просторном кафе. Особое впечатление на отдыхающих производят необычные элементы ландшафтного дизайна базы семейного отдыха "Заимка": фонтаны с иллюминациями, мостики, лавочки и летние беседки с элементами ковки.

Туристическая база "Заимка" подойдет не только для семейного отдыха, но и для романтического, отдыха в компании друзей, корпоративного. Такой отдых на природе в прекрасном месте поможет отвлечься от городской суеты и наполниться энергией первозданной природы.

База отдыха "Заимка" предлагает гостям летние благоустроенные отдельно стоящие деревянные домики: эконом, эконом с кондиционером, 2-х местный стандарт, 3-х местный стандарт, 4-х местный люкс, 8-ми местный люкс. В таких удобствах вы проведете отдых на природе в привычном домашнем уюте. "Заимка" сделает ваш отдых комфортным.

По всем вопросам бронирования, даты размещения, приобретения дополнительных мест, заказа дополнительных услуг и продления срока пребывания обращайтесь по телефонам.

База отдыха "Заимка"

Тел. бронирования: 8-961-997-99-99

8-906-945-72-72 (не позднее, чем за трое суток)

Тел. туристической базы: 8-961-992-14-26