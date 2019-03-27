Нарушения трудового законодательства выявила прокуратура в ходе проверки в башкирском роддоме, где сотрудники обсмеяли доклад директора о размере зарплат, сообщает РИА "Новости".

Старший помощник прокурора республики Гузель Масагутова уточнила, что проверка в перинатальном центре Салавата продолжается, так что о результатах говорить еще рано.

Однако известно, что руководство республики свои выводы уже сделало, разорвав договор с инвестором из-за утечки квалифицированных кадров.

Как выяснилось, многие медработники получают зарплату чуть выше прожиточного минимума. В том числе и поэтому некоторые предпочли уволиться.

Тем не менее руководитель родильного дома Альбина Фатыхова называет совсем иную причину для смеха и аплодисментов в момент объявления размера зарплат и настаивает на том, что цифры названы верные.