Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал регионы с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, сообщает РБК.

В этот список, по его словам, попали Республика Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Тыва, Курганская, Пензенская и Саратовская области.

Председатель правительства поручил ведомствам принять меры для ускоренного развития этих регионов.

"Цель – создать условия для нормальной, достойной жизни на всей территории страны, чтобы вне зависимости от того, где люди живут, они имели доступ к качественной медицине, образованию, пользовались инфраструктурой и просто нормально зарабатывали", – подчеркнул Медведев.

Он уточнил, что речь идет не столько о выделении дополнительных средств из федерального бюджета, сколько о точечной грантовой системе поддержки и создании особых экономических зон и территорий опережающего развития.

Премьер-министр выразил мнение, что также следует за каждым из этих регионов закрепить куратора, который будет контролировать реализацию стратегии развития.