В Басманном суде Москвы решается вопрос о мере пресечения экс-министру открытого правительства РФ Михаила Абызова, сообщает Regnum.

Политика подозревают в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованной преступной группы.

Несмотря на тяжесть подозрений, в поддержку бывшего министра выступили ряд известных личностей, поручившись за него в суде.

В частности, адвокат Абызова попросил приобщить к делу письма главы "Роснано" Анатолия Чубайса, бывшего вице-премьера и главы ФИДЕ Аркадия Дворковича и экс-главы администрации президента Александра Волошина.

Это далеко не все публичные фигуры, считающие излишним заключение под стражу на время расследования.

Адвокат назвал также их в числе Наталью Тимакову, Анну Федермессер и Чулпан Хаматову.

Напомним, что Владимиру Путину о деле в отношении бывшего министра Михаила Абызова доложили заранее.