Экипаж боевого вертолета, разбившегося в Кызылординской области Казахстана, погиб, сообщил в Twitter президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Он выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих и гарантировал им материальную поддержку.

Ранее Минобороны Казахстана сообщило о крушении вертолета, в котором находились 13 человек.

Он выполнял полет в составе группы из четырех боевых вертолетов, тренируя действия спецподразделений в плохих метеоусловиях.

Проводится расследование. МВД и Министерство обороны государства выясняют обстоятельства трагедии.