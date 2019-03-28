Басманный суд Москвы назначил меру пресечения бывшему министру РФ по координации деятельности "Открытого правительства" Михаилу Абызову, сообщает "Интерфакс".

Сторона защиты предлагала суду отпустить под залог подозреваемого в мошенничестве и создании организованной преступной группы. При этом сумма залога называлась очень даже внушительная – миллиард рублей.

Сам Абызов утверждал, что не собирается скрываться от следствия и иным образом препятствовать расследованию, так как считает себя невиновным. Кроме того, за него поручились ряд известных личностей. Не помогло.

Судья счел более весомыми опасения следствия, что подозреваемый может податься в бега, оказать давление на свидетелей или попробовать уничтожить доказательства.

В связи с этим бывшему министру назначена мера пресечения в виде заключения под стражей. Он будет содержаться под арестом два месяца – как минимум до 25 мая 2019 года.

Напомним, следователи подозревают Абызова в афере на 4 миллиарда рублей.