Экспериментальная установка Циклотрон ДЦ-280, также известная как Фабрика сверхтяжелых элементов, торжественно запущена в Дубне (Московская область), сообщает hotgeo.ru.

Ее разработали специалисты Объединенного института ядерных исследований с целью синтезировать новые элементы таблица Менделеева.

В частности, уже во втором квартале 2019 года планируется запустить процесс синтеза новых сверхтяжелых элементов с номерами 119 и 120 — восьмого периода.

Свое участие в эксперименте подтвердили американские и китайские ученые.