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Доступная для всех роскошь: Куршавель переехал на Алтай

, ИА "Амител"
Парк-отель "Алтайский Куршавель" на Колывани приглашает отдохнуть

Разве может Куршавель, давно ставший синонимом баснословно дорогого отдыха, быть доступным? Может – если это наш "Куршавель"! База отдыха "Алтайский Куршавель", расположенная в Змеиногорском районе, в 10 км к востоку от села Саввушка, опровергает миф о том, что качественного отдыха по достаточно демократичным ценам не существует. В остальном же у нашего "Куршавеля" с легендарным французским курортом немало общего.

Первое, что роднит заморский Куршавель с алтайским – это потрясающей красоты природа и мягкий климат, благоприятный для круглогодичного отдыха. Оба находятся в уютных и уединенных уголках, обрамленных предгорьем. Но если самый большой в мире горнолыжный курорт расположен в центре альпийской долины, то пейзаж вокруг турбазы "Алтайский Куршавель" – это затейливой формы утесы, причудливо возвышающиеся над водой. Эти необыкновенные скалы из застывшей лавы выглядят как стопки блинов из серого и розового гранита и встречаются лишь в нескольких точках нашей планеты. Одним они напоминают средневековые замки и крепости, другим – фигуры исполинских животных.

Помимо удивительных каменных глыб, внимание туристов притягивает расположенное в непосредственной близости от базы озеро Черное. О нем ходит немало легенд – впрочем, как и о большинстве достопримечательностей Колывани: у "края камнерезов" своя особая энергетика, созданная неповторимой гармонией горных массивов, пышных лугов с целебными травами, родниковой воды и кристально чистого воздуха. Здесь непременно стоит побывать, чтобы ощутить магическую целебную силу этих мест.

Для размещения гостей база отдыха "Алтайский Куршавель" располагает шестью четырехместными одноэтажными и двумя восьмиместными двухэтажными отдельно стоящими коттеджами в духе альпийских шале французского горнолыжного курорта. Не зря говорят, что красота в простоте: исполненные в лаконичном, но в то же время изысканном альпийском стиле, такие дома являются воплощением комфорта, защищенности, экологичности и тепла. Стены из бруса, добротные двери, элементы отделки, сохранившие естественный цвет и запах дерева – от всего этого веет основательностью и уютом.

Просторные номера оснащены всем необходимым, чтобы чувствовать себя как дома: каминным залом, системой отопления, современной мебелью, ЖК-телевизором, телефоном, холодильником, оборудованной кухней, микроволновой печью, системой кондиционирования воздуха, туалетной комнатой с душевой кабиной, феном. В каждом номере предоставляются дополнительные места. А для тех, кто любит созерцать красоту, – номера с видом на озеро или горы.

В "Алтайском Куршавеле", как и в знаменитом французском, есть все возможности для качественного отдыха в любое время года. Администрация туркомплекса предоставляет помещение для хранения лыж и услугу проката лыжного снаряжения, а значит, здесь можно активно и весело проводить время зимой. Летом в окрестностях базы есть все условия для верховой езды и отличной рыбалки. В числе удобств также отменная русская баня, принадлежности для барбекю, частный пляж и бесплатная частная парковка на территории.

Остается добавить, что сюда можно приезжать всей семьей: к услугам гостей детская и спортивная площадки, а деловые люди обязательно оценят возможность совместить работу и отдых.

Роскошь стала доступной! Изумительной красоты природа, добротные дома, насыщенная программа развлечений – вот лишь несколько причин посетить парк-отель "Алтайский Куршавель" в самое ближайшее время. И убедиться, что здесь, как и на лучшем альпийском курорте, стараются следовать самым высоким стандартам европейского отдыха.

Парк-отель "Алтайский Куршавель " 
Россия, Алтайский край, Змеиногорский район, 2100 м северо-восточнее пос. Новохарьковка 
Телефон: +79619979999,
+79069457272 
E-mail: dir@courchavel.ru
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Комментарии

29.03.2019 09:46
- гость -

Как же это всё-таки колхозно - лепить заграничные названия к местным объектам. Фантазия на нуле.

0  0
29.03.2019 09:59
- гость -

29.03.2019 09:46
- гость -
+100500
Где Алтайская Ницца, где Алтайская Пальма де Майорка, где Алтайское Майами,
ну на худой конец Алтайский Баден- Баден????
Нет, безобразие просто. Зато у нас есть "ZavGar"... и т.д. и т.п.))

0  0
29.03.2019 10:05
- гость -

ценник конский + переться в такую даль - вы видели какие там дороги?

0  0
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