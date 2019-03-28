Член Совета Федерации от Рязанской области, ветеран СВР Игорь Морозов на пленарном заседании предложил запретить показывать в День Победы фильм Павла Лунгина "Братство", сообщает РИА Новости.

Сенатор высоко оценил актерское мастерство и профессионализм работы, но крайне негативно отреагировал на демонстрацию преступлений, совершаемых советскими солдатами.

"Наряду с показанным подвигом российских военных, также были показаны и грабежи, воровство (мирных жителей), — возмутился Морозов. — Это, в принципе, было невозможно".

По его словам, на этом фильме нельзя воспитывать чувство патриотизма в подрастающем поколении.

В связи с "непатриотичностью" ленты сенатор призвал коллег приложить усилия для запрета премьеры ленты 9 мая, как это было запланировано изначально.

"Для такого праздника у нас есть совершенно другое кино", — считает Морозов.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рекомендовала сенаторам не делать выводов прежде, чем состоится диалог с ветеранскими организациями.

"Всегда творческий процесс — это очень тонкая материя", — объяснила Матвиенко.