Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй под натиском министров согласилась уйти в отставку, сообщает РИА Новости.

Правда, с одним условием. Прежде чем сложить свои полномочия и передать преемнику, она желает завершить процедуру выхода государства из Евросоюза.

Мэй согласилась, что во второй фазе переговоров с ЕС, когда выход Британии станет уже свершившимся фактом, пригодится новый подход другого лидера. И выразила готовность ему уступить.

Но доверять кому-то другому уже начатую ей процедуру, премьер-министр не намерена.

"Нам необходимо принять предложение о сделке и осуществить Brexit", — заявила Мэй.

Отметим, что второй фазой переговоров в случае выхода Британии из Евросоюза станет оформление и регламентация новых отношений со странами ЕС.

Напомним, члены британского правительства выступают за уход Мэй в отставку не позднее июля, чтобы новый лидер Консервативной партии мог провести следующий этап переговоров по Brexit, в случае отказа парламента выходить из Евросоюза без соглашения о сотрудничестве с Брюсселем. В качестве альтернативного премьер-министра рассматриваются несколько кандидатур.