Четверг, 28 Март, 04:56

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,59
€ 72,72
Обь
-4см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

Тереза Мэй согласилась на отставку, но с одним условием

, ИА "Амител"
Премьер-министр согласна уступить место новому лидеру только после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй под натиском министров согласилась уйти в отставку, сообщает РИА Новости.

Правда, с одним условием. Прежде чем сложить свои полномочия и передать преемнику, она желает завершить процедуру выхода государства из Евросоюза.

Мэй согласилась, что во второй фазе переговоров с ЕС, когда выход Британии станет уже свершившимся фактом, пригодится новый подход другого лидера. И выразила готовность ему уступить.

Но доверять кому-то другому уже начатую ей процедуру, премьер-министр не намерена.

"Нам необходимо принять предложение о сделке и осуществить Brexit", — заявила Мэй.

Отметим, что второй фазой переговоров в случае выхода Британии из Евросоюза станет оформление и регламентация новых отношений со странами ЕС.

Напомним, члены британского правительства выступают за уход Мэй в отставку не позднее июля, чтобы новый лидер Консервативной партии мог провести следующий этап переговоров по Brexit, в случае отказа парламента выходить из Евросоюза без соглашения о сотрудничестве с Брюсселем. В качестве альтернативного премьер-министра рассматриваются несколько кандидатур.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
04:01
Генетики нашли способ уничтожить "спящий" ВИЧ 0
03:29
Тереза Мэй согласилась на отставку, но с одним условием 0
02:07
Сенатор предложил запретить "Братство" к показу 9 мая 0
01:30
Фабрика сверхтяжелых элементов дополнит таблицу Менделеева 0
00:50
Экс-министра Михаила Абызова арестовали на два месяца 0
23:56
Экипаж вертолета, разбившегося в Казахстане, погиб 0
23:33
За Абызова в суде поручились Чубайс, Дворкович и Волошин 0
23:07
Вертолет с 13 военными потерпел крушение в Казахстане 0
22:45
Инфляция в России растет девятую неделю подряд 0
22:27
Медведев назвал регионы со сложной социально-экономической ситуацией 1
22:08
Выявлены нарушения в роддоме со "смешными" зарплатами 0
21:46
В Югре грейдер засыпал снегом ребенка 0
21:27
Цены на бензин и дизтопливо снизились в России 0
21:05
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из "Звездных войн" 0
20:43
Избивших DJ Smash обязали выплатить ему 11 млн рублей 0
20:22
Путин поручил официально называть Кемеровскую область Кузбассом 0
20:01
Разин подал в СК встречное заявление на Шнурова 0
19:41
Разрешение на строительство завода на Байкале признано незаконным 0
19:23
Индия сбила спутник и объявила себя космической сверхдержавой 0
19:08
Коротко о главном: мусорные заводы, БГ в Барнауле и обещания "Ласточки"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 марта
18:40
Названы подробности работ на Змеиногорском тракте в Барнауле 0
18:16
Человек разбился на территории строящегося ЖК "Новая высота" в Барнауле 4
18:03
Экс-министра обороны СССР приговорили к тюрьме в Литве 2
17:50
Барнаульский аэропорт переходит на весенне-летнее расписание 0
17:24
Жительницу Барнаула судят за вторжение в приватность бывшей супруги сожителя 1
17:21
Барнаулец стал чемпионом мира по плаванию в ледяной воде 0
17:12
Совет Федерации одобрил новый порядок индексации пенсий 0
17:03
Три девушки из Барнаула прошли в полуфинал конкурса красоты "Мисс Офис" 2
16:51
Движение ограничили на Змеиногорском тракте в Барнауле из-за работ водоканала 0
16:45
Делегация АлтГУ участвует в мероприятиях, посвященных встрече двух президентов 2
16:34
Заслуженного тренера по хоккею наградили в Барнауле 0
16:32
Сколько дней будут отдыхать россияне на майские праздники в 2019 году 6
16:21
Жена водителя BMW в суде извинилась за ДТП с тремя погибшими 9
16:14
Сезон цветения сакуры в Японии в фотографиях 0
16:03
Росстат: неформальная занятость растет в России 3
15:49
Директора управляющей компании в Барнауле осудили за травму ребенка на карусели 3
15:33
Медики увольняются из роддома со "смешными" зарплатами 17
15:23
Дорожники улучшат Чуйский тракт на Алтае желтой разметкой и новым освещением 0
15:13
Набиуллина назвала слабое место российской экономики 20
15:01
Безумный шляпник и Чеширский кот проведут экскурсию по РАНХиГС в Барнауле 0
14:49
Барнаульская пенсионерка забиралась в окно, чтобы попасть домой 1
14:32
"Сохранять будет нечего": пикет в защиту усадьбы Михайлова прошел в Барнауле 11
14:25
Козак объявил об уходе Ford с российского рынка легковушек 4
14:13
Селянкам хотят продлить рабочий день с прежней зарплатой 8
14:02
В АлтГТУ пройдет ежегодная региональная олимпиада по робототехнике 0
13:57
Пассажирский самолет Lufthansa экстренно приземлился в Новосибирске 1
13:22
В Роскачестве дали советы по выбору хорошего фарша 2
13:15
Конфликт из-за парковочного места довел жителя Барнаула до суда 11
13:04
После скандала с Евровидением Maruv приехала в Россию 2
12:49
Жительница Барнаула идет под суд за убийство мужа, избивавшего ее и сына 5

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.