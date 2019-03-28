Американские ученые нашли способ запуска программы самоуничтожения вируса иммунодефицита человека, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на журнал PNAS.

Исследователи из Корнеллского университета задались целью найти уязвимость в защите ВИЧ от лечения.

Дело в том, что во время приема курсов антиретровирусных препаратов, вирус "прячется" в Т-клетках, лимфатических CTLA4-клетках и макрофагах, предварительно "обезвредив" ген самоликвидации зараженных клеток.

Когда же курс лечения заканчивается, ВИЧ вновь активизируется и угнетает организм.

В результате долгого изучения проблемы, генетики решили, что проще всего защитить ген, отвечающий самоликвидацию заражения.

Для этого они создали молекулу, которая при соединении с геном укрепляет его и защищает от "отключения" вирусом.

В результате ВИЧ лишается возможности "переждать" лечение в макрофаге и уничтожается.

Правда, пока еще не решена проблема, как быть с вирусами, которые "прячутся" в Т-клетках и лимфатических CTLA4-клетках. Но ученые уверены, что и эта задача должна быть решаема.