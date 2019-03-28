В Алтайском крае за три года более чем вдвое снизился объем незаконных рубок леса, сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Попрядухина.

Так, если в 2015 году "черные лесорубы" заготовили 7554 кубометра леса, то в 2018-м – 3495 кубических метров.

Аналогичная тенденция наблюдается и с количеством фактов незаконных рубок. Так, в 2015-м было зафиксировано 443 факта, а в 2018-м – 322.

Несмотря на позитивные улучшения показателей, проблема "черных лесорубов" сохраняется и находится на контроле лесного надзора, уточнил Попрядухин.