Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на информацию о том, что в Венесуэлу прибыли два российских самолета с военнослужащими и грузом, сообщает РБК.

Глава Соединенных Штатов заявил, что Россия "должна убираться" из южноамериканского государства.

При этом он назвал допустимыми любые меры, чтобы сделать факт отсутствия военных специалистов РФ в стране свершившимся.

Тем не менее, никаких конкретных способов "выдворения" России из Венесуэлы американский лидер не назвал.

Отметим, что заявление Трампа было сделано во время встречи с супругой Хуана Гуаидо, которого США признали президентом Венесуэлы.