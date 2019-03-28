Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на информацию о том, что в Венесуэлу прибыли два российских самолета с военнослужащими и грузом, сообщает РБК.
Глава Соединенных Штатов заявил, что Россия "должна убираться" из южноамериканского государства.
При этом он назвал допустимыми любые меры, чтобы сделать факт отсутствия военных специалистов РФ в стране свершившимся.
Тем не менее, никаких конкретных способов "выдворения" России из Венесуэлы американский лидер не назвал.
Отметим, что заявление Трампа было сделано во время встречи с супругой Хуана Гуаидо, которого США признали президентом Венесуэлы.
Комментарии
Дональд подбодрил Хуана через его жену Фабиану.