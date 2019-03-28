Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский скончался на 85-м году жизни, сообщает "Роскосмос".

Он принадлежал к поколению первых советских космонавтов, став пятым представителем СССР, отправившимся в космос, и провел на орбите Земли в общей сложности свыше 20 суток.

Первый свой полет в космос Быковский совершил с 14 по 19 июня 1963 года, командуя космическим кораблем "Восток-5".

За мужество и героизм, проявленные при выполнении этого полета, ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Второе такого звания он удостоился после следующего своего отправления за пределы планеты, которое выполнил с 15 по 23 сентября 1976 года на борту "Союза-22".

Последний полет в космос Валерий Быковский совершил с 26 августа по 3 сентября 1978 года, командуя советско-немецким экипажем "Союза-31".

"Всю свою жизнь Валерий Федорович посвятил делу отечественной пилотируемой космонавтики и авиации, передавая свой богатый опыт молодому поколению", – рассказывают в "Роскосмосе".

Прощание с Валерием Быковским начнется 29 марта в 12:00 в Доме космонавтов Звездного городка.