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Продержаться два года: рубцовчане просят помочь спасти жизнь их малышу

, ИА "Амител"
В мире разработан препарат, который помогает таким больным жить нормально

11-месячному жителю Рубцовска Матвею Чепуштанову очень нужна помощь. У малыша очень редкий и страшный диагноз: спинальная мышечная амиотрофия (болезнь Верднига-Гоффмана). Заболевание неизлечимо. По словам врачей, дети с таким диагнозом живут всего два-три года.

"Суть болезни в том, что у ребенка поврежден ген, отвечающий за выработку CMN-белка, который образует мотонейроны и дает сигналы на мышцы, попросту говоря, приводит их в действие. Есть второй копирующий ген, который у нас не поврежден, но он способен вырабатывать только до 10 % CMN-белка, необходимого для нормального функционирования здорового человека", – объясняет отец мальчика.

Болезнь прогрессирующая, сейчас малыш практически обездвижен, слабо удерживает головку, способен удерживать только небольшие и легкие игрушки. Со временем мышцы будут только слабеть. Детям с такой болезнью трудно принимать пищу, говорить и даже дышать.

"Врачи в один голос говорят, что нас ждет в скором времени питание через трубки (гастростома), невозможность услышать, как говорит наш сын, а главное, трудности с самостоятельным дыханием и не желательный, но очень вероятный рано или поздно переход на искусственную вентиляцию легких (реанимация)", – рассказывает мужчина.

При этом болезнь не затрагивает интеллект. Матвей умеет звать маму, радуется, когда она подходит к нему, любит смотреть, как играет его старший брат, любит купаться с папой (в воде ему гораздо легче) и подпевать с ним веселые песенки.

Родители выяснили, что хотя вылечить болезнь невозможно, три года назад в США было разработано и клинически подтверждено лекарство, которое дает возможность нормально жить людям с такой болезнью. Дети начинают даже ходить. Но лечение пока пожизненное и очень дорогостоящее. Во многих странах этот препарат больные получают бесплатно (Румыния, Словения, Бильгия, Италия, Германия, США и т.д.).

Однако в России этот препарат только в 2019 году попал на рассмотрение получения статуса орфанного в Минздрав РФ. И неизвестно, когда будет принято решение о том, чтобы этот препарат бесплатно стали выдавать больным гражданам России.

Но Матвею препарат нужен уже сейчас. Лечение необходимо срочно. И в первый год лечения нужно поставить шесть инъекций. Стоимость препарата и лечения составляет 598 000 долларов. В год – около 300 000 долларов.

Кроме этого препарата в мире разрабатываются сразу еще несколько. Один из них сейчас проходит клинические испытания на полное исцеление болезни, уже при разовой инъекции.

Родители мальчика надеются, что уже в ближайшие годы препараты данной группы в России получат статус бесплатных лекарственных средств для лечения редких заболеваний. Но нужно продержаться ближайшие пару лет.

Мама и папа Матвея очень просят помочь Матвею с лечением. Мальчик слабеет с каждым днем. Матвею нужна ваша помощь!

MATVEY.HELP – сайт с историей Матвея
https://vk.com/id71798765 – страница семьи Чепуштановых,
http://chng.it/qb4F8QckKV – петиция "За спасение Матвея"
https://www.instagram.com/p/Bud_nLvF5hP/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=3hj0gasoyw5 – страница для пожертвований на лечение Матвея.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.03.2019 09:54
- гость -

чет не смешно, 42кк...

0  0
28.03.2019 10:16
- гость -

вкладывать миллионы на человека который не жилец
каждый день по телевизору проводят сборы для недееспособных стране граждан
дайте возможность жить нормально здоровым людям

0  0
28.03.2019 10:22
- гость -

мда... тут как бы не возник вопрос о стоимости человеческой жизни...

0  0
28.03.2019 10:27
- гость -

сорок!два!миллиона!
в никуда

0  0
28.03.2019 10:36
Гость

Зато наш плешивый киргизам денег опять отвалил. Гадина.

0  0
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