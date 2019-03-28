Площадь Свободы перекроют в центре Барнаула в четверг, 28 марта, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Ограничение связано с проведением открытого гарнизонного развода полицейских нарядов.

"В связи с этим с 16:00 до 18:00 будет закрыто движение всех видов транспорта по проспекту Социалистическому, от улицы Пушкина до улицы Ползунова", – указывают в мэрии.

Ограничение движения скажется на работе общественного транспорта, который будет передвигаться по следующим схемам: