Площадь Свободы перекроют в центре Барнаула в четверг, 28 марта, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Ограничение связано с проведением открытого гарнизонного развода полицейских нарядов.
"В связи с этим с 16:00 до 18:00 будет закрыто движение всех видов транспорта по проспекту Социалистическому, от улицы Пушкина до улицы Ползунова", – указывают в мэрии.
Ограничение движения скажется на работе общественного транспорта, который будет передвигаться по следующим схемам:
- маршруты №17, №73: …проспект Красноармейский – разворот на перекрестке с улицей Ползунова – проспект Красноармейский – площадь Спартака, в обратном направлении по маршрутам;
- маршрут №55: …улица Аванесова – проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту;
- маршруты №109, 109оп: …проспект Ленина – улица Пушкина – проспект Красноармейский – разворот на пересечении проспекта Красноармейского с улицей Гоголя – проспект Красноармейский – улица Аванесова, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам;
- маршруты №57, 60: ЛДП "Спартак-2" – улица Большая Олонская – проспект Социалистический – улица Ползунова – проспект Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении – по маршрутам;
- маршрут №20: площадь Спартака – проспект Красноармейский – разворот на пересечении проспекта Красноармейского с улицей Гоголя – проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту.
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