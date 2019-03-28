Педагог из Алтайского края Татьяна Кувшинникова, уволившаяся из школы из-за публикации фотографий в купальнике, примет участие в процессе обучения учителей правилам поведения в социальных сетях, передает "Интерфакс" со ссылкой на слова регионального министра образования Максима Костенко.

"Нам необходимо научить действующих и будущих учителей, руководителей образовательных учреждений вести свои личные аккаунты в социальных сетях. В ходе встречи с Татьяной Кувшинниковой ей было предложено включиться в эту работу: разработать и преподавать учителям правила поведения в социальных сетях. Она согласилась", – цитирует издание слова Костенко.

Глава краевого Минобразования также подчеркнул: "Мы начнем разговаривать в одной цифровой системе координат, когда донесем до каждого, какие гиперугрозы и риски существуют в соцсетях".

По его словам, сегодня в школах учатся разные дети, с разным представлением о ценностях и это необходимо учитывать педагогам, которые ведут свои личные страницы в соцсетях.

Напомним, увольнение Татьяны Кувшинниковой из школы вызвало большой резонанс. В качестве одной из главных причин ее ухода называется то, что она выложила в соцсетях свое фото в купальнике, после чего ситуация вокруг ее персоны обострилась. В итоге учительница написала заявление об увольнении.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, комментируя данный случай, отмечал, что не нашел ничего предосудительного в фотографиях учителя в купальнике во время соревнований по зимнему плаванию.