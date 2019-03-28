Педагог из Алтайского края Татьяна Кувшинникова, уволившаяся из школы из-за публикации фотографий в купальнике, примет участие в процессе обучения учителей правилам поведения в социальных сетях, передает "Интерфакс" со ссылкой на слова регионального министра образования Максима Костенко.
"Нам необходимо научить действующих и будущих учителей, руководителей образовательных учреждений вести свои личные аккаунты в социальных сетях. В ходе встречи с Татьяной Кувшинниковой ей было предложено включиться в эту работу: разработать и преподавать учителям правила поведения в социальных сетях. Она согласилась", – цитирует издание слова Костенко.
Глава краевого Минобразования также подчеркнул: "Мы начнем разговаривать в одной цифровой системе координат, когда донесем до каждого, какие гиперугрозы и риски существуют в соцсетях".
По его словам, сегодня в школах учатся разные дети, с разным представлением о ценностях и это необходимо учитывать педагогам, которые ведут свои личные страницы в соцсетях.
Напомним, увольнение Татьяны Кувшинниковой из школы вызвало большой резонанс. В качестве одной из главных причин ее ухода называется то, что она выложила в соцсетях свое фото в купальнике, после чего ситуация вокруг ее персоны обострилась. В итоге учительница написала заявление об увольнении.
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, комментируя данный случай, отмечал, что не нашел ничего предосудительного в фотографиях учителя в купальнике во время соревнований по зимнему плаванию.
Комментарии
Таки да! Оказался солидарен с директрисой паренек, глумится над женщиной...
хайпанула учительница
*фэйспалм*
когнитивный диссонанс.
Надо учить людей жить без соцсетей, а не тянуть их туда, "правильным ведением страничек".
Неожидал, что человек, которого система морально расплющила, сам пойдет обратно в эту систему.
Сломали тётку?
Уже можно целое шоу из этой истории сделать...
паренек вместо того, чтобы поставить на место зарвавшуюся директрису, занялся своим любимым делом - буллингом уволенной учительницы в изощренной форме.
На месте учительницы надо послать костенко на социальные сети, и искать нормальную работу.
Сломали тётку?
Да. Она не боец. Предпочла уволиться из школы, вместо того, чтобы поставить на место маргариновых баб. Естественно, когда сам краевой чинуша, глумясь и посмеиваясь пригрел ее, протянул подачку, она с радостью согласилась. И я не осуждаю ее, она обычная слабая женщина, такая, за что женщин и любят. Мужчина должен быть сильным, а женщина слабой.
примет участие в процессе обучения учителей правилам поведения в социальных сетях,
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судя по резонансу, как раз это она делает очень плохо
Неожиданный поворот...
По логике и с директорами школ тоже следует начать работу по умению выходить из конфликтных ситуаций, учить работать не только со "старой гвардией",находить понимание с молодыми кадрами.
28.03.2019 11:39
- гость -
Она ведь объяснила,что у неё сын в 11 классе учится.