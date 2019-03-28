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Алтайские депутаты-единороссы будут курировать нацпроекты в регионе

, ИА "Амител"
За проектами закреплены депутаты Госдумы, алтайского Заксобрания и местных представительных органов
Алтайские единороссы будут курировать нацпроекты / Фото: altai-ter.er.ru

Алтайские единороссы будут курировать нацпроекты / Фото: altai-ter.er.ru

Депутаты Государственной думы, Алтайского краевого законодательного собрания и местных собраний депутатов от партии "Единая Россия" будут курировать исполнение региональных программ в рамках реализации национальных проектов, утвержденных президентом страны на период до 2024 года.

Такое решение было принято 26 марта на заседании президиума регионального политсовета алтайской "Единой России", сообщает пресс-служба партии. На заседании присутствовал член Генерального совета партии, губернатор региона Виктор Томенко.

"Депутаты будут осуществлять непрерывный мониторинг проведения работ по объектам, будут выступать в качестве коммуникаторов между жителями и исполнительными органами, привлекать активных граждан для реализации проектов. Благодаря этому мы сможем контролировать ход работ и возможные риски, а также своевременно доносить до наших граждан информацию о проделанной работе, а пожелания жителей – до органов власти", – прокомментировал секретарь реготделения "Единой России", председатель краевого Заксобрания Александр Романенко.

Он отметил, что прежде всего партийный контроль проводится для повышения эффективности исполнения национальных проектов, исполнения указов президента страны и, как следствие, обеспечение благополучия и повышения жизни населения.

Депутаты будут курировать нацпроекты "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Цифровая экономика", "Международная кооперация и экспорт", "Культура", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные дороги", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда".

Из депутатов Госдумы за проекты будут отвечать: Николай Герасименко – за укрепление общественного здоровья, Валерий Елыкомов – за первичную санитарную помощь и медицинские кадры, Виктор Зобнев – за цифровую экономику и экспорт, Иван Лоор – за экспорт продукции агропромышленного комплекса, Наталья Кувшинова – за вопросы культуры и поддержку семей с детьми.

Другие приоритетные направления будут курировать депутаты краевого парламента: Дмитрий Аганов, Николай Данилин, Татьяна Ильюченко, Алексей Кривенко, Александр Лазарев, Сергей Лямин, Андрей Осипов, Игорь Панарин, Сергей Писарев, Сергей Приб, Борис Трофимов, Сергей Серов, Вадим Смагин, Ирина Солнцева, Наталья Цепенко, Николай Якушев.

Александр Романенко подчеркнул, что при закреплении депутатов за каждым из направлений в партии руководствовались профессиональными компетенциями и интересами народных избранников, а также их личными пожеланиями.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.03.2019 12:08
Тушканчик

Какой кошмар. Хоть чем то лишь бы не плакали!

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