Помощник президента РФ Игорь Левитин наградил алтайскую лыжницу Яну Кирпиченко и других спортсменов за победу на зимней Универсиаде.

Как сообщает "Алтайский спорт", церемония состоялась в московском Зале хоккейной славы.

В ходе церемонии Игорь Левитин отметил: "Я хочу от имени президента поздравить вас и вручить вам награды. Мы были в Красноярске, видели вашу отдачу, вы сделали все, для того чтобы гимн нашей станы и гимн Международной федерации звучал в вашу честь. Российский спорт сегодня очень нуждается в вас – в тех ребятах, которые придут на смену прославленным людям, сидящим в этом зале. Они пришли специально для того, чтобы вместе с вами отпраздновать это событие. Спасибо, поздравляю!"

Напомним, зимняя студенческая Универсиада состоялась в Красноярске со 2 по 12 марта. Спортсмены боролись за медали в 11-ти видах спорта: фигурном катании, лыжных гонках, биатлоне, хоккее с шайбой, шорт-треке, керлинге, горнолыжном спорте, сноубординге, фристайле, хоккее с мячом и лыжном ориентировании.

Всего в Красноярске разыграли 76 комплектов наград. В Играх участвовали около трех тысяч спортсменов из 59 стран. Сборная России в общекомандном зачете одержала убедительную победу. На счету российских студентов 112 наград. Из них 41 золотая, 39 серебряных и 32 бронзовые медали. Яна Кирпиченко в лыжных гонках выиграла золото в эстафете, а также завоевала три бронзовые награды в индивидуальных гонках.