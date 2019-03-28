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Администрация города Барнаула значительно подняла стоимость платных услуг, предоставляемых спортивными учреждениями города, находящихся на финансировании муниципалитета. Постановление об этом в середине марта подписал первый заместитель главы города Барнаула Вячеслав Франк.

Согласно документам, на основании решения координационного совета по ценообразованию города Барнаула было принято решение увеличить предельную стоимость платных услуг, предоставляемых МБУ СП "Спортивная школа "Победа", МБУ СП "Спортивная школа олимпийского резерва "Спарта", а также МБУ СП "Спортивная школа олимпийского резерва №2".

По некоторым занятиям для детей повышение составило около 30-40%. Так, если раньше абонемент на месяц для занятий по баскетболу, волейболу или другим видам спорта обходился родителям в 1500 рублей, то сейчас стоимость составит около 2300 рублей.

Как сообщили Amic.ru в администрации города, решение о повышении стоимости услуг связано с необходимостью повышать заработную плату тренерам муниципальных учреждений, а также возросшими тарифами по ЖКХ. Ожидается, что теперь около 60% средств, полученных по оказанию платных услуг, направляются на выплату заработной платы тренерского состава и иных работников, остальные 40% – на оплату коммунальных расходов и развитие материально-технической базы данного учреждения.