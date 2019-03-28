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Интернет вещей: на Алтае первую сеть для умных устройств запустил МТС

, ИА "Амител"
Это даст возможность бизнесменам края снизить затраты при внедрении умных технологий
Фото: progress.online

Фото: progress.online

Компания МТС сообщает о готовности собственной инфраструктуры к запуску первой в Алтайском крае сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE* на основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT)**.

Сеть NB-IoT обеспечит быстрое и безопасное подключение умных устройств и позволит бизнесу Алтайского края существенно сократить расходы при внедрении интернета вещей (IoT) в производство. Сеть развернута в Барнауле и пригородных поселках, Алейске, Бийске, Белокурихе, Заринске, Новоалтайске, Славгороде, Камне-на-Оби, Яровом, Змеиногорске, ЗАТО Сибирском и во всех населенных пунктах региона с численностью населения более 10 000 человек. Инфраструктура для NB-IoT готова более чем в 80 населенных пунктах края. 

Сеть NB-IoT поддерживается большинством базовых станций МТС в стандарте LTE в крае. К запуску NB-IoT готова инфраструктура во всех районах Барнаула, а также в 40 районах края и большинстве районных центров.

Появление сети NB-IoT позволит повысить популярность IoT-решений в регионе, так как существенно снизит затраты бизнеса и государственных организаций при внедрении умных устройств. Снижение затрат произойдет благодаря преимуществам новой технологии над существующими стандартами для M2M***. NB-IoT обеспечивает огромную емкость сети, высокую радиочувствительность, долгий срок службы и низкую стоимость устройств. Так, пользователи сети смогут подключать к одной базовой станции десятки тысяч устройств, способных работать в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без подзарядки.

Решения на базе NB-IoT востребованны в таких сферах, как транспорт, энергетика, добывающая и обрабатывающая промышленность, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ретейл, медицина, умный дом, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов. Сеть NB-IoT МТС обеспечит быстрое, экономически эффективное и безопасное подключение, а также интеграцию, управление и обслуживание любых устройств – датчиков, сенсоров и счетчиков.

Запуск сети в Алтайском крае – часть большой федеральной программы, в рамках которой до конца 2018 года МТС обеспечила сплошное покрытие NB-IoT во всех городах-миллионниках и в ряде крупных городов России, а также предоставит IoT-сервисы для работы с умными устройствами. Сеть NB-IoT развернута на базе решений Nokia, Ericsson, Huawei, Samsung и Cisco****.

Группа МТС на рынке IoT

  • В 2009 году МТС предложила клиентам первое телематическое решение для мониторинга автотранспорта;
  • В 2011 году запустила решение "М2М Менеджер", которое позволяет с любого устройства в режиме реального времени настраивать и контролировать в сети МТС работу различного М2М-оборудования;
  • В 2016 году МТС совместно с Nokia протестировала на своей сети первое в России комплексное решение интернета вещей и радиоинтерфейс NB-IoT;
  • В декабре 2017 года МТС открыла первую в России постоянно действующую лабораторию интернета вещей под эгидой международной ассоциации GSMA для тестирования NB-IoT-решений и IoT-сервисов;
  • В декабре 2017 года МТС запустила IoT-платформу с открытым API для развертывания решений на базе промышленного интернета вещей на предприятиях России.  

*ЭльТиИ – прим.ред.
**Нэрроу Бэнд Айо Ти – прим.ред.
***ЭмТуЭм – прим.ред.
****Нокиа, Эрикссон, Хуавэй, Самсунг, Циско – прим.ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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