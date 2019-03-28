Новые ролики российских журналистов Юрия Дудя и Леонида Парфенова удалили с видеохостинга YouTube, сообщает "Реальное время".

В качестве причины указывается нарушение правил использования ресурса. Какие именно условия договора преступили владельцы youtube-каналов "вДудь" и Parfenon, неизвестно.

Не прошли цензуру интервью Дудя с бывшим резидентом Comedy Club Таиром Мамедовым и новый выпуск возобновленного проекта Парфенова "Намедни".

"Намедни" выходила в эфир с начала 90-х до 2004 года. После закрытия программы известный журналист фактически пропал с телеэкранов. Ранее сообщалось, что программа будет выходить раз в две недели. Каждый выпуск будет посвящен одному году из истории СССР. Первые шесть серий расскажут о 1946-1951 годах. В планах также история страны 1930-х годов и современность.

Юрий Дудь – один из самых известных современных российских блогеров. Каждый выпуск его шоу в интернете, где он берет интервью у известных людей, смотрят от 3 до 6 миллионов человек.