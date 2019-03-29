27 марта 2019 года в ТРЦ "ПИОНЕР" открылась выставка восковых фигур из Санкт-Петербурга "Великие и знаменитые". Здесь представлено 49 персонажей – от героев из кино и мультфильмов ("Губка Боб", "Человек-паук", "Бэтмен", "Женщина-кошка", "Маша и Медведь" и других) до фигур президента Владимира Путина, Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера. Также здесь можно увидеть современных певцов и актеров: это фигуры Григория Лепса и Стаса Михайлова, Ивана Охлобыстина и Михаила Галустяна. Поэтому выставка будет интересна и детям, и взрослым.

Со слов организаторов выставки, качество фигур за несколько лет значительно улучшилось: для их изготовления применяются нанотехнологии и более 40 химикатов. Что-то делают из силикона, что-то из воска, что-то из пластика. Прически – из натуральных волос, глаза – это настоящие глазные протезы: их заказывают в клинике Святослава Федорова. Экстрасенсы утверждают, что каждая такая фигура обладает своей энергетикой. И действительно, если подойти к экспонату близко и внимательно к нему присмотреться, то становится даже немного жутко: сразу ощущается "эффект присутствия".

Выставка будет проходить до 7 мая, ежедневно с 10:00 до 19:00.

Вход детям до 3-х лет бесплатно, с 3 до 15 лет – 200 рублей, взрослым – 250 рублей. Фото и видео бесплатно.

Ждем вас!

Торгово-развлекательный центр "Пионер"

г. Барнаул, проспект Ленина, 102 в

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