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"Дальневосточный гектар" разрешили брать иностранцам

, ИА "Амител"
Вступили в силу поправки к закону о бесплатной выдаче земли
Отныне получить в пользование землю на Дальнем Востоке могут не только россияне / Фото: pixabay.com

Отныне получить в пользование землю на Дальнем Востоке могут не только россияне / Фото: pixabay.com

Сегодня, 28 марта, вступили в силу поправки к закону о "дальневосточном гектаре", расширяющие список лиц, допущенных к участию в программе, сообщает РБК.

В частности, отныне получить в пользование землю на Дальнем Востоке могут не только россияне, но и иностранцы, а также люди, не имеющие гражданства.

Для того чтобы поучаствовать в проекте, им будет достаточно пройти через процедуру госпрограммы добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

  

Напомним, получить землю можно лишь раз. Участок, который будет свободен от прав третьих лиц и находится в свободном обороте, предоставляется на пять лет. Если за это время его освоят, то участок можно будет арендовать или оформить в собственность. Разрешенные виды использования – индивидуальное жилищное строительство, сельхоздеятельность, туризм и некоторые другие направления.

Оформить заявку на "дальневосточный гектар" можно с помощью сайта НаДальнийВосток.рф (там есть пошаговая инструкция), в многофункциональных центрах (МФЦ) или через муниципальные власти.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

28.03.2019 11:55
гость

Вот сволочи , страной уже в открытую торгуют ! Всё нажраться не могут .

0  0
28.03.2019 11:56
гость

Всё! Конец России, открыли дорогу китайцам!
Предатели страны в высших эшелонах и что толку всяких абызовых арестовывать...

0  0
28.03.2019 11:59
Джексон

Вот ща раздадим все гектары и запануем!

0  0
28.03.2019 11:59
- гость -

Приплыли

0  0
28.03.2019 12:01
- гость -

пройти через процедуру госпрограммы добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.


Какие ж они иностранцы? Они такие же граждане РФ, получившие гражданство.

0  0
28.03.2019 12:05
Джексон

Всё элементарно. Заезжают китайцы, принимают российское гражданство, занимают как можно больше. Там начинают активно размножаться. Потом ко-ко-ко референдум, отделяемся к Китаю. Шикарно!

0  0
28.03.2019 12:07
- гость -

28.03.2019 12:05
Джексон


Вы пробовали пройти через процедуру госпрограммы добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом? То то и оно.

0  0
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