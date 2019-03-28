Сегодня, 28 марта, вступили в силу поправки к закону о "дальневосточном гектаре", расширяющие список лиц, допущенных к участию в программе, сообщает РБК.

В частности, отныне получить в пользование землю на Дальнем Востоке могут не только россияне, но и иностранцы, а также люди, не имеющие гражданства.

Для того чтобы поучаствовать в проекте, им будет достаточно пройти через процедуру госпрограммы добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Напомним, получить землю можно лишь раз. Участок, который будет свободен от прав третьих лиц и находится в свободном обороте, предоставляется на пять лет. Если за это время его освоят, то участок можно будет арендовать или оформить в собственность. Разрешенные виды использования – индивидуальное жилищное строительство, сельхоздеятельность, туризм и некоторые другие направления.

Оформить заявку на "дальневосточный гектар" можно с помощью сайта НаДальнийВосток.рф (там есть пошаговая инструкция), в многофункциональных центрах (МФЦ) или через муниципальные власти.