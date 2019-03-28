Сегодня, 28 марта, вступили в силу поправки к закону о "дальневосточном гектаре", расширяющие список лиц, допущенных к участию в программе, сообщает РБК.
В частности, отныне получить в пользование землю на Дальнем Востоке могут не только россияне, но и иностранцы, а также люди, не имеющие гражданства.
Для того чтобы поучаствовать в проекте, им будет достаточно пройти через процедуру госпрограммы добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
Напомним, получить землю можно лишь раз. Участок, который будет свободен от прав третьих лиц и находится в свободном обороте, предоставляется на пять лет. Если за это время его освоят, то участок можно будет арендовать или оформить в собственность. Разрешенные виды использования – индивидуальное жилищное строительство, сельхоздеятельность, туризм и некоторые другие направления.
Оформить заявку на "дальневосточный гектар" можно с помощью сайта НаДальнийВосток.рф (там есть пошаговая инструкция), в многофункциональных центрах (МФЦ) или через муниципальные власти.
Комментарии
Вот сволочи , страной уже в открытую торгуют ! Всё нажраться не могут .
Всё! Конец России, открыли дорогу китайцам!
Предатели страны в высших эшелонах и что толку всяких абызовых арестовывать...
Вот ща раздадим все гектары и запануем!
Приплыли
пройти через процедуру госпрограммы добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
Какие ж они иностранцы? Они такие же граждане РФ, получившие гражданство.
Всё элементарно. Заезжают китайцы, принимают российское гражданство, занимают как можно больше. Там начинают активно размножаться. Потом ко-ко-ко референдум, отделяемся к Китаю. Шикарно!
28.03.2019 12:05
Джексон
Вы пробовали пройти через процедуру госпрограммы добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом? То то и оно.