Фото: Amic.ru

Лестница Нагорного парка в Барнауле вновь стала разрушаться после зимы. Как сообщили Amic.ru очевидцы, на многих пролетах одного из любимых мест для прогулок барнаульцев сломана плитка на ступеньках, а поручни поржавели и стали расшатываться. Это уже не первый случай на лестнице. Ранее там образовались трещины на террасах и обваливался грунт.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, сейчас специалисты выясняют, являются ли данные разрушения виной подрядчика и будут ли ремонтироваться по гарантии. В любом случае все недочеты будут устранены, когда позволят погодные условия.

Напомним, что летом 2017 года на террасированном склоне происходил обвал грунта. Инцидент произошел из-за того, что в результате обильных дождей грунт на склонах пропитался водой. Сползание грунта началось в том месте террасы, где корневая система посаженной на склонах парка травы еще не укрепилась. Уже осенью на террасах вновь появились большие трещины. В следующий раз "разлом" повторился в мае 2018 года.

Отметим, что тогда генеральный директор ДСУ №4 Николай Данилин, чья организация занималась строительством лестницы, утверждал, что дефекты возникли по вине проектировщиков и эксплуатантов. По его словам, изначально были ошибки в проектных решениях лестницы. Не был предусмотрен механизм водоотведения с вершины парка, в результате вода скатывалась вниз через террасы. При этом Николай Данилин не снимал вины и со своей организации. В итоге подрядчик заделал трещины по гарантии.