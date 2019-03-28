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Что, опять?: лестница Нагорного парка стала разрушаться после зимы

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Многие поручни поржавели, а плитка разбита

Фото: Amic.ru

Лестница Нагорного парка в Барнауле вновь стала разрушаться после зимы. Как сообщили Amic.ru очевидцы, на многих пролетах одного из любимых мест для прогулок барнаульцев сломана плитка на ступеньках, а поручни поржавели и стали расшатываться. Это уже не первый случай на лестнице. Ранее там образовались трещины на террасах и обваливался грунт.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, сейчас специалисты выясняют, являются ли данные разрушения виной подрядчика и будут ли ремонтироваться по гарантии. В любом случае все недочеты будут устранены, когда позволят погодные условия.

Напомним, что летом 2017 года на террасированном склоне происходил обвал грунта. Инцидент произошел из-за того, что в результате обильных дождей грунт на склонах пропитался водой. Сползание грунта началось в том месте террасы, где корневая система посаженной на склонах парка травы еще не укрепилась. Уже осенью на террасах вновь появились большие трещины. В следующий раз "разлом" повторился в мае 2018 года.

Отметим, что тогда генеральный директор ДСУ №4 Николай Данилин, чья организация занималась строительством лестницы, утверждал, что дефекты возникли по вине проектировщиков и эксплуатантов. По его словам, изначально были ошибки в проектных решениях лестницы. Не был предусмотрен механизм водоотведения с вершины парка, в результате вода скатывалась вниз через террасы. При этом Николай Данилин не снимал вины и со своей организации. В итоге подрядчик заделал трещины по гарантии. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

28.03.2019 12:55
Павсекакий

Цитата из репортажа 16-го года:
"Вдоль тротуара можно увидеть водоотвод. Теперь после дождей вода будет уходить "красиво", не разрушая газоны и тротуар на прогулочных площадках..."(с)

Так это плитка для помещений, а не для улицы. 2 года всего прошло...
Так бездарно просрать миллионы рублей...

0  0
28.03.2019 12:58
- гость -

Надо срочно выделить 30 млн на восстановление главного объекта туркластера.
И уже тогда, точно, туристы попрут, отбоя не будет.

0  0
28.03.2019 13:06
АБОРИГЕН

Наряду с похабно сделанными дорогами, добавляется похабно сделанный парк. Теперь каждый год вынь да положи пару десятков миллионов для поддержания этого "добра".
Это как каждый год делать в квартире ремонт с нарушением элементарной технологии, не грунтовать стены, пожиже разбавлять обойный клей и проч.

0  0
28.03.2019 13:29
Кока-кольщик

Это ж плитка для помещений, да еще и самая дешевая. Видимо, запаса прочности для сложных погодных условий в ней нет совсем.

0  0
28.03.2019 13:32
майор

плитка тонкая. Ясно что она не выдержит. Кто проектировал это?
в любом случае надо делать брусчатку из дикого камня а не плитку тогда будет надежно
ну и ограждения тоже желательно сделать из бетона или камня
Эта лестница -дорога к нагоному храму и она должна относиться к церкви и поддерживаться за ее счет и парк тоже. Парк тоже в порядке должна поддерживать церковь. Ну и устраивать там какие то церковные мероприятия а не тупое развлекалово

0  0
28.03.2019 13:36
гость

да климат не тот, как всегда)

0  0
28.03.2019 13:41
- гость -

Как сообщили в пресс-службе администрации города, сейчас специалисты выясняют, являются ли данные разрушения виной подрядчика и будут ли ремонтироваться по гарантии. В любом случае все недочеты будут устранены, когда позволят погодные условия.

интересно, какой баран подписал документы о принятии в эксплуатацию?

0  0
28.03.2019 13:50
- гость -


28.03.2019 13:41
- гость -
интересно, какой баран подписал документы о принятии в эксплуатацию?

баран обыкновенный корифанско-администраторский

0  0
28.03.2019 13:50
- гость -

Никогда такого не было, и вот опять...

0  0
28.03.2019 13:55
- гость -

Шеломенцев?

0  0
28.03.2019 13:55
1

Я тоже вижу - плитка для туалета. Ни разу там не был, как то все убого. Это и есть сотни миллионов???

0  0
28.03.2019 14:03
- гость -

Эту страну спасут только расстрелы

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