Фото: Amic.ru
Лестница Нагорного парка в Барнауле вновь стала разрушаться после зимы. Как сообщили Amic.ru очевидцы, на многих пролетах одного из любимых мест для прогулок барнаульцев сломана плитка на ступеньках, а поручни поржавели и стали расшатываться. Это уже не первый случай на лестнице. Ранее там образовались трещины на террасах и обваливался грунт.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, сейчас специалисты выясняют, являются ли данные разрушения виной подрядчика и будут ли ремонтироваться по гарантии. В любом случае все недочеты будут устранены, когда позволят погодные условия.
Напомним, что летом 2017 года на террасированном склоне происходил обвал грунта. Инцидент произошел из-за того, что в результате обильных дождей грунт на склонах пропитался водой. Сползание грунта началось в том месте террасы, где корневая система посаженной на склонах парка травы еще не укрепилась. Уже осенью на террасах вновь появились большие трещины. В следующий раз "разлом" повторился в мае 2018 года.
Отметим, что тогда генеральный директор ДСУ №4 Николай Данилин, чья организация занималась строительством лестницы, утверждал, что дефекты возникли по вине проектировщиков и эксплуатантов. По его словам, изначально были ошибки в проектных решениях лестницы. Не был предусмотрен механизм водоотведения с вершины парка, в результате вода скатывалась вниз через террасы. При этом Николай Данилин не снимал вины и со своей организации. В итоге подрядчик заделал трещины по гарантии.
Комментарии
Цитата из репортажа 16-го года:
"Вдоль тротуара можно увидеть водоотвод. Теперь после дождей вода будет уходить "красиво", не разрушая газоны и тротуар на прогулочных площадках..."(с)
Так это плитка для помещений, а не для улицы. 2 года всего прошло...
Так бездарно просрать миллионы рублей...
Надо срочно выделить 30 млн на восстановление главного объекта туркластера.
И уже тогда, точно, туристы попрут, отбоя не будет.
Наряду с похабно сделанными дорогами, добавляется похабно сделанный парк. Теперь каждый год вынь да положи пару десятков миллионов для поддержания этого "добра".
Это как каждый год делать в квартире ремонт с нарушением элементарной технологии, не грунтовать стены, пожиже разбавлять обойный клей и проч.
Это ж плитка для помещений, да еще и самая дешевая. Видимо, запаса прочности для сложных погодных условий в ней нет совсем.
плитка тонкая. Ясно что она не выдержит. Кто проектировал это?
в любом случае надо делать брусчатку из дикого камня а не плитку тогда будет надежно
ну и ограждения тоже желательно сделать из бетона или камня
Эта лестница -дорога к нагоному храму и она должна относиться к церкви и поддерживаться за ее счет и парк тоже. Парк тоже в порядке должна поддерживать церковь. Ну и устраивать там какие то церковные мероприятия а не тупое развлекалово
да климат не тот, как всегда)
Как сообщили в пресс-службе администрации города, сейчас специалисты выясняют, являются ли данные разрушения виной подрядчика и будут ли ремонтироваться по гарантии. В любом случае все недочеты будут устранены, когда позволят погодные условия.
интересно, какой баран подписал документы о принятии в эксплуатацию?