Десятки силовиков были замечены утром 28 марта в центре Барнаула, сообщил порталу Amic.ru наш читатель.

По словам собеседника, рядом с домом №53 по проспекту Красноармейскому замечены люди с автоматами. Кроме того, возле дома находятся автомобили скорой помощи. Также очевидец добавил, что в одном из подъездов дома был слышен громкий хлопок.

В ГУ МВД по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что по указанному адресу выехала усиленная группа полиции. По предварительным данным, мужчина в неадекватном состоянии угрожал расправой соседям.

Информация уточняется.