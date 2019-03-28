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"Это надо живым!": расскажи о своем герое Великой Отечественной войны

, ИА "Амител"
Медиагруппа "FM-Продакшн" предлагает читателям принять участие в акции "Марафон Победы"
Герои Великой Отечественной / Фото: Novostikartinaday.xyz

Герои Великой Отечественной / Фото: Novostikartinaday.xyz

В рамках благотворительного марафона "Спасибо за Победу" Медиагруппа "FM-Продакшн" продолжает патриотический проект “Лица Победы”.

Мы предлагаем нашим читателям поделиться историями о близких и родных, воевавших в годы Великой Отечественной войны, ковавших победу в тылу, переживших ужасы концлагерей и блокад. Безусловно, особую ценность представляют и ваши домашние фотоархивы и письма, связанные с героями этих историй.

Вспомним всех поименно,
горем вспомним своим...
Это нужно – не мертвым!
Это надо – живым!

(Р. Рождественский)

Ваши истории мы опубликуем в рубрике "Марафон Победы" на сайте Amic.ru, а также в официальных группах проекта.

Рассказы, копии фотографий и писем просим высылать на электронную почту konkurs@amic.ru с пометкой "Марафон победы".

Не забудьте указать полные фамилию, имя и отчество вашего героя.

Если вы располагаете информацией о его (ее) дате и месте рождения, дате и пункте призыва, дате гибели (смерти) и сведениях о награждении, просим также указывать данную информацию.

Кроме того, Медиагруппа "FM-Продакшн" совместно с администрациями Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска предлагает вам принять участие в благотворительном марафоне "Спасибо за Победу!".

Каждый из вас может подарить радость ветеранам за их вклад в дело Великой Победы. 

По окончании акции мы представим полный отчет об оказанной помощи.

Принять участие в благотворительном марафоне можно следующим образом: 

– Вы можете закупить сами продуктовый набор по списку, который мы опубликовали в нашей группе в соцсети "ВКонтакте" и привезти его по адресам в Барнауле: 

  • пр. Социалистический, 109, офис "FM-Продакшн", график работы с 9:00 до 18:00; 
  • ул. Гвардейская 1/1, Медиагруппа "FM-Продакшн", график работы с 9:00 до 18:00; 
  • ул. Горького, 45, 16 кабинет, благотворительный фонд "Облака", график работы с 9:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 15:00.

– Если у вас нет возможности самим купить продуктовый набор, то по реквизитам Медиагруппы можно совершить пожертвование любой суммы, которую вы посчитаете нужным, с сообщением: благотворительный марафон "Спасибо за Победу"!

Благотворитель может перечислить деньги на счет.

В Барнауле

Для физических лиц:

№ карты: 4276 0216 8012 1956
Номер счета: 40817810102007628007
Банк получателя: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 040173604
Кор/счет: 30101810200000000604
КПП 222443001
ИНН 7707083893
ОКПО 09101903
ОГРН 1027700132195

Адрес подразделения банка: 656038, БАРНАУЛ, ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ, 106-А
Получатель: Шаповалова Александра Дмитриевна

Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу"

Для юридических лиц:

ИП Шаповалова Александра Дмитриевна
ИНН: 222212745286
Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Р/сч: 40802810023100001488 
Кор/сч: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
БИК: 045004774
Получатель: ИП Шаповалова Александра Дмитриевна
Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу".

В Горно-Алтайске: 
Горно-Алтайское Отделение №8558
ПАО Сбербанк России
ИНН 041102818988
ОГРНИП 314041101700051
Р/с 40802810602350098840
БИК 048405602
К/с 30101810300000000602
ИП Тадина Мария Викторовна

В Бийске: 
ИНН 220455840499
р/сч 40802810200061100240
ООО КБ "Алтайкапиталбанк"
Корр. счёт 30101810900000000771
БИК  040173771
ИП Денисова Татьяна Сергеевна

Автор:
Оксана Бассауэр главный редактор

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