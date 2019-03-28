"Это надо живым!": расскажи о своем герое Великой Отечественной войны

В рамках благотворительного марафона "Спасибо за Победу" Медиагруппа "FM-Продакшн" продолжает патриотический проект “Лица Победы”.
Мы предлагаем нашим читателям поделиться историями о близких и родных, воевавших в годы Великой Отечественной войны, ковавших победу в тылу, переживших ужасы концлагерей и блокад. Безусловно, особую ценность представляют и ваши домашние фотоархивы и письма, связанные с героями этих историй.
Вспомним всех поименно,
горем вспомним своим...
Это нужно – не мертвым!
Это надо – живым!
(Р. Рождественский)
Ваши истории мы опубликуем в рубрике "Марафон Победы" на сайте Amic.ru, а также в официальных группах проекта.
Рассказы, копии фотографий и писем просим высылать на электронную почту konkurs@amic.ru с пометкой "Марафон победы".
Не забудьте указать полные фамилию, имя и отчество вашего героя.
Если вы располагаете информацией о его (ее) дате и месте рождения, дате и пункте призыва, дате гибели (смерти) и сведениях о награждении, просим также указывать данную информацию.
Кроме того, Медиагруппа "FM-Продакшн" совместно с администрациями Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска предлагает вам принять участие в благотворительном марафоне "Спасибо за Победу!".
Каждый из вас может подарить радость ветеранам за их вклад в дело Великой Победы.
По окончании акции мы представим полный отчет об оказанной помощи.
Принять участие в благотворительном марафоне можно следующим образом:
– Вы можете закупить сами продуктовый набор по списку, который мы опубликовали в нашей группе в соцсети "ВКонтакте" и привезти его по адресам в Барнауле:
- пр. Социалистический, 109, офис "FM-Продакшн", график работы с 9:00 до 18:00;
- ул. Гвардейская 1/1, Медиагруппа "FM-Продакшн", график работы с 9:00 до 18:00;
- ул. Горького, 45, 16 кабинет, благотворительный фонд "Облака", график работы с 9:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 15:00.
– Если у вас нет возможности самим купить продуктовый набор, то по реквизитам Медиагруппы можно совершить пожертвование любой суммы, которую вы посчитаете нужным, с сообщением: благотворительный марафон "Спасибо за Победу"!
Благотворитель может перечислить деньги на счет.
В Барнауле
Для физических лиц:
№ карты: 4276 0216 8012 1956
Номер счета: 40817810102007628007
Банк получателя: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК
БИК: 040173604
Кор/счет: 30101810200000000604
КПП 222443001
ИНН 7707083893
ОКПО 09101903
ОГРН 1027700132195
Адрес подразделения банка: 656038, БАРНАУЛ, ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ, 106-А
Получатель: Шаповалова Александра Дмитриевна
Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу"
Для юридических лиц:
ИП Шаповалова Александра Дмитриевна
ИНН: 222212745286
Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Р/сч: 40802810023100001488
Кор/сч: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
БИК: 045004774
Получатель: ИП Шаповалова Александра Дмитриевна
Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу".
В Горно-Алтайске:
Горно-Алтайское Отделение №8558
ПАО Сбербанк России
ИНН 041102818988
ОГРНИП 314041101700051
Р/с 40802810602350098840
БИК 048405602
К/с 30101810300000000602
ИП Тадина Мария Викторовна
В Бийске:
ИНН 220455840499
р/сч 40802810200061100240
ООО КБ "Алтайкапиталбанк"
Корр. счёт 30101810900000000771
БИК 040173771
ИП Денисова Татьяна Сергеевна
Комментарии
Жаль у нас не сохранились фотографии деда, а то так бы отправила. Историй он рассказал много. Надо попробовать написать
мои деды были детьми в войну. а прадедов никто и не фотографировал..
У фонда ,,Облака,, менялся адрес, на Соцпроспект переезжал.