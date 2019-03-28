Уже сегодня, 28 марта, в развлекательном комплексе "Granmulino & Vienne Lion" при поддержке Новое Радио Барнаул состоится "Мисс Granmulino. Март 2019". Восемь прекрасных участниц в финальном шоу будут бороться за звание самой красивой девушки месяца.

До сегодняшнего этапа у финалисток была насыщенная неделя с мастер-классами, репетициями и фотосессиями. А уже этим вечером девушки предстанут в образах участниц рок-фестиваля под саундтреки нашего любимого кино: от легендарного фильма "Бриллиантовая рука" до телесериала "Бригада".

Программа обещает своим гостям насыщенность живой музыкой и вокалом от лучших вокалистов города, а также призы и подарки. Организаторы предлагаем всем желающим выбрать детали вечернего шоу, проголосовав за понравившуюся программу в группе "ВКонтакте" "Granmulino — семейный ресторан".

Начало финального шоу в 19:00.

Бронирование столиков по телефону: 8(3852) 36-36-00.

Вход свободный.