Министр экономического развития Максим Орешкин назначен куратором Тувы, сообщает РИА "Новости". Соответствующее решение принял премьер-министр Дмитрий Медведев.

Уже в ближайшее время Орешкин проведет совещание по социально-экономическому развитию республики, а также возьмет на контроль переговоры по строительству железной дороги Кызыл – Курагино.

Он выразил уверенность, что проведение новых ж/д путей – это значимый инвестиционный проект, который позитивно скажется на экономике региона.

Орешкин уточнил, что он будет не единственным министром, курирующим регионы с напряженной социально-экономической обстановкой – все кураторы будут в ранге министров или вице-премьеров.

"Наша задача – выработать критерии, по которым мы будем выбирать эти регионы, и сделать предложение, кто из федеральных министров и вице-премьеров мог бы такое кураторство получить", – объяснил журналистам глава Минэкономики.

Напомним, в список субъектов РФ, которым требуется подобная помощь, вошли восемь регионов РФ, в том числе Республика Алтай.