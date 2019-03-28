Выясняются все обстоятельства произошедшего / Фото и видео: Amic.ru

Подробности инцидента, произошедшего утром 28 марта жилом доме №53 по проспекту Красноармейскому, сообщили порталу Amic.ru местные жители.

По их словам, в утреннее время один из жильцов обнаружил в подъезде на первом этаже поврежденные кабели. Затем он постучался в квартиру к соседу по лестничной площадке. Тот открыл ему дверь. Оказалось, что у него в руках топор.

В итоге жильцы вызвали полицию. В это время мужчина, которого видели с топором, забаррикадировался в своей квартире.

Прибывшие на место силовики, как отмечают собеседники Amic.ru, были вынуждены применить светошумовую гранату. В итоге нарушителя спокойствия задержали.

В результате взрыва гранаты были выбиты окна.

В данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.