В Приморье возбуждено уголовное дело по факту нападения на базу отдыха в селе Андреевка Хасанского района, сообщает региональное ГУ МВД России.

В полицию поступило сообщение о том, что на территорию туристического объекта проникли неизвестные. Они избили охранника и сожгли хранившиеся пять катеров.

Общая сумма ущерба, нанесенного бизнесмену, оценивается более чем в 6 млн рублей. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Они возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога"). Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.