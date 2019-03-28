В Приморье возбуждено уголовное дело по факту нападения на базу отдыха в селе Андреевка Хасанского района, сообщает региональное ГУ МВД России.
В полицию поступило сообщение о том, что на территорию туристического объекта проникли неизвестные. Они избили охранника и сожгли хранившиеся пять катеров.
Общая сумма ущерба, нанесенного бизнесмену, оценивается более чем в 6 млн рублей. На месте происшествия работают правоохранительные органы.
Они возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога"). Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.
Комментарии
Передел собственности?
Или дань платить не хотел?
"приморские партизаны"
избила охранника и уничтожила имущество
возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога"
А где по избиению охранника уголовное дело? Не сильно избили?
90-е возвращаются?
В 90-е бы застрелили. А тут так избили, что даже дело по факту избиения возбуждать не стали
"Вы щто? хотите как в 90-е?" (с)