Росстат назвал виды экономической деятельности, в которых работники получают самую высокую зарплату, сообщает RT.
Так, больше 70 тысяч рублей в среднем по России зарабатывают в сфере добычи полезных ископаемых (79,4 тысячи), финансовой и страховой деятельности (77,3 тысячи).
Выше 60 тысяч рублей зарплата составила у специалистов области информационных технологий и связи (66,2 тысячи), профессиональной, научной и технической деятельности (61,2 тысячи).
Замкнула пятерку сфера транспортировки и хранения с заработной платой 46,9 тысячи рублей.
Наименьшие доходы зафиксированы у сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания (27,2 тысячи), а также сферы сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (27,3 тысячи).
Комментарии
в сфере добычи полезных ископаемых (79,4 тысячи), финансовой и страховой деятельности (77,3 тысячи)
нефтяники и финансисты больше других получают, вот бы не подумал