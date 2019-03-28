Росстат назвал виды экономической деятельности, в которых работники получают самую высокую зарплату, сообщает RT.

Так, больше 70 тысяч рублей в среднем по России зарабатывают в сфере добычи полезных ископаемых (79,4 тысячи), финансовой и страховой деятельности (77,3 тысячи).

Выше 60 тысяч рублей зарплата составила у специалистов области информационных технологий и связи (66,2 тысячи), профессиональной, научной и технической деятельности (61,2 тысячи).

Замкнула пятерку сфера транспортировки и хранения с заработной платой 46,9 тысячи рублей.

Наименьшие доходы зафиксированы у сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания (27,2 тысячи), а также сферы сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (27,3 тысячи).