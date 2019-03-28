Преступление было совершено осенью прошлого года/ Фото: livejournal.com

Животновод товарно-молочной фермы предстал перед судом по обвинению в убийстве коллеги и покушении на убийство его брата в Смоленском районе Алтайского края.

Как сообщили в региональном управлении СКР, на скамье подсудимых окажется 57-летний мужчина. По версии следствия, в октябре прошлого года сотрудники товарно-молочной фермы отмечали проводы на пенсию одного из работников.

"По завершению мероприятия между обвиняемым и двумя братьями, работавшими на ферме, произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина причинил ножевое ранение грудной клетки одному из них и нанес несколько ударов в шею другому. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия", — уточняют в ведомстве.

Второй потерпевший с ранением грудной клетки успел скрыться от злоумышленника.

Мужчина свою вину признал частично, заявив, что в его адрес высказывались угрозы со стороны потерпевших.

В данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.