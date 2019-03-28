Студент 5-го курса специальности "Экономическая безопасность" института экономики и управления АлтГТУ Евгений Десятниченко прошел отбор и вошел в сотню лучших студентов России, приглашенных для участия в конференции "Менеджмент Будущего", которая пройдет 4−6 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге. Тема конференции – "Экономика знаний: возможности для общества, бизнеса и личности".

С декабря 2018 года по февраль 2019 года Евгений Десятниченко последовательно и успешно прошел четыре стадии отбора конференции "Менеджмент Будущего" (резюме, тестирование, самопрезентация и собеседование). По итогам отбора Евгений вошел в сотню лучших студентов России, приглашенных для участия в конференции в 2019 году. Следует отметить, что лучшим студентам предоставлена полная оплата проезда и проживания в Санкт-Петербурге.

Конференция "Менеджмент Будущего" – это уникальное мероприятие, где соберутся лучшие студенты со всей России и лидеры ведущих российских компаний для обмена опытом и объединения идей. Миссия конференции – создать эффективную площадку для взаимодействия российских компаний и студентов по вопросам профессионального роста в России.