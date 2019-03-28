Студент 5-го курса специальности "Экономическая безопасность" института экономики и управления АлтГТУ Евгений Десятниченко прошел отбор и вошел в сотню лучших студентов России, приглашенных для участия в конференции "Менеджмент Будущего", которая пройдет 4−6 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге. Тема конференции – "Экономика знаний: возможности для общества, бизнеса и личности".
С декабря 2018 года по февраль 2019 года Евгений Десятниченко последовательно и успешно прошел четыре стадии отбора конференции "Менеджмент Будущего" (резюме, тестирование, самопрезентация и собеседование). По итогам отбора Евгений вошел в сотню лучших студентов России, приглашенных для участия в конференции в 2019 году. Следует отметить, что лучшим студентам предоставлена полная оплата проезда и проживания в Санкт-Петербурге.
Конференция "Менеджмент Будущего" – это уникальное мероприятие, где соберутся лучшие студенты со всей России и лидеры ведущих российских компаний для обмена опытом и объединения идей. Миссия конференции – создать эффективную площадку для взаимодействия российских компаний и студентов по вопросам профессионального роста в России.
Комментарии
Очень приятный молодой человек! Интеллект на лице)))) мамапапа молодцы! удачи и успехов! Надежда на таких вот молодых, умных ребят!
Только бы буржуины не переманили
скоро на съезды экстрасенсов будут ездить лучшие студенты полутеха, нормальные то со специальностью защита информации ездят на "хакатоны" )) а тут лидеры лидеров в лидерах россии ))