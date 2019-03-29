Появление ребенка в семье – это крутой переворот в жизни супружеской пары. Это режим жизни, который ускоряется невероятно, изменение ценностей и приоритетов и, безусловно, резкое ограничение времени и личного пространства для себя.

Два последних аспекта вполне поддаются корректировке. Выделить время для себя можно при наличии помощников и умения занять ребенка, а также если выработать верный график дня. А вот с личным пространством в собственном доме готовы помочь застройщики, создающие жилье, которое отвечает самым современным требованиям.

Специалист проекта "Правильная застройка" от "Миэль" и "Адалин-Строй" рассказывает секрет гармонии в квартире большой семьи.

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