Подробности гибели строителя на территории строящегося жилищного комплекса в Барнауле сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Напомним, что трагический инцидент случился накануне, 27 марта. В СКР уточняют, что 42-летний строитель упал с седьмого этажа при разгрузке кирпича. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

"По данным следствия, погибший работал по договору субподряда и это был его первый рабочий день. В ходе проверки предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также правила соблюдения техники безопасности на строительном объекте. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — резюмируют в правоохранительном ведомстве.