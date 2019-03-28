Американская актриса, обладательница премии "Оскар", режиссер и сценарист Анджелина Джоли ведет переговоры о том, чтобы пополнить число актрис киновселенной Marvel, сообщает Regnum.

Одна из самых известных персон Голливуда планирует сняться в фильме режиссер Хлоя Чжао "Вечные".

Картина будет повествовать о бессмертных существах Вечных и их страшных генетических родственниках Девиантах.

Анджелина Джоли 4 июня 2019 года отметит 44-й день рождения, но до сих пор не теряет своей привлекательности.

Среди самых известных работ за последующие годы Джоли — две серии "Лары Крофт", "Мистер и миссис Смит", "Подмена", "Малефесента".