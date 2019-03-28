Следственный комитет занялся инцидентом, произошедшим утром 28 марта в центре Барнаула на проспекте Красноармейском, когда мужчина угрожал правоохранителям применением оружия.

Как сообщили в региональном управлении СКР, сейчас по данному факту проводится проверка.

Согласно информации органов следствия, утром 28 марта по сообщению жителей многоквартирного дома о неправомерных действиях одного из жильцов выехал наряд полиции.

"Мужчина, закрывшись в квартире, стал угрожать полицейским применением оружия. Прибывшим на место происшествия сотрудникам Управления Росгвардии по Алтайскому краю удалось пресечь его противоправные действия и разоружить злоумышленника", – уточняют в Следкоме.

Проводится осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.