Гражданина Узбекистана приговорили к 180 часам обязательных работ за нанесение побоев другу своего сына.

Как сообщили в краевой прокуратуре, ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное деяние.

Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в один из дней ноября прошлого года, вернулся домой и обнаружил, что его малолетний сын играет с соседским мальчиком, про которого он ранее слышал от кого-то, что последний ворует сладости в магазинах.

Полагая, что дружба с таким ребенком может отрицательно повлиять на его сына, мужчина решил объяснить малолетнему соседу, что воровать нехорошо.

В итоге для усиления воспитательного эффекта собственных слов мужчина нанес ребенку несколько ударов ладонью по голове в область затылка,.

"Вину в содеянном подсудимый признал и раскаялся, принес извинения потерпевшему. Приговор вступил в законную силу", — резюмируют в прокуратуре.