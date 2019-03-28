Роскачество совместно с ICRT проанализировало 359 моделей смартфонов, включая 25 новинок конца 2018 – начала 2019 годов и назвало топ-10 смартфонов, сообщает пресс-служба ведомства.

Испытания проходили на одинаковом оборудовании, где гаджеты сравнивали по 229 параметрам качества и безопасности устройств.

В результате в первую десятку вошли сразу семь представителей модельного ряда Samsung Galaxy и два Apple iPhone XS.

При этом первые три строчки заняли модификации Samsung Galaxy S10: S10, S10+ и S10e. Следом расположилась другая модель от этого же производителя: Samsung Galaxy Note 9. Пятерку замкнул Apple iPhone XS Max.

Десятку дополнили смартфоны, разместившись в следующем порядке: Apple iPhone XS, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S8 и Huawei Mate 20 Pro.