Причиной инцидента стал размытый коллектор / Фото и видео: vk.com/incident_rubtsovsk
Автомобиль полиции в Рубцовске провалился в яму на дороге на внутридомовой территории.
О происшествии сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Рубцовск". "Еще раз предупреждаем: между домами 189 и 191 по улице Алтайской размыло коллектор", – отмечает автор заметки.
Водителей просят быть предельно острожными.
Комментарии
А ещё, ну это кроме дорог, в Рубцовске ещё есть секретный завод АТЗ в глубокой консервации!
Зато крымнаш!
ямы это мелочи, а вот Крым душу греет