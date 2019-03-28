Причиной инцидента стал размытый коллектор / Фото и видео: vk.com/incident_rubtsovsk

Автомобиль полиции в Рубцовске провалился в яму на дороге на внутридомовой территории.

О происшествии сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Рубцовск". "Еще раз предупреждаем: между домами 189 и 191 по улице Алтайской размыло коллектор", – отмечает автор заметки.

Водителей просят быть предельно острожными.