Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова прокомментировала возможный запрет проката фильма "Братство" режиссера Павла Лунгина, сообщает RNS.

По ее словам, во-первых, ведомство еще не получало документов о выдаче прокатного удостоверения указанного фильма об афганской войне.

Во-вторых, никаких жалоб на содержание этой картины в Министерство культуры по ка не поступало, уточнила Любимова.

Напомним, с резкой критикой кинокартины выступил сенатор Игорь Морозов, возмутившись показанными там преступлениями советских солдат.